Уайлдер пикирует. Обновлен рейтинг хэвивейта от The Ring

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Авторитетное боксерское издание The Ring опубликовало новую версию рейтинга лучших супертяжеловес.

Пересмотр реестра произошел после большого боксерского шоу под названием «Судный день», которое состоялось 23 декабря в Саудовской Аравии.

Обладателем титула чемпиона The Ring, как и прежде, остается украинец Александр Усик, а Тайсон Фьюри занимает первом месте.

Тем временем Деонтей Уайлдер после поражения по очкам от Джозефа Паркера опустился со второй позиции рейтинга сразу на девятую позицию. Сам Паркер теперь четвертый, Энтони Джошуа поднялся на вторую строчку, а Чжан Чжилей идет третьим.

Топ-10 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring:

Чемпион – Александр Усик

Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Чжан Чжилей Джозеф Паркер Филип Хргович Фрэнк Санчес Джаред Андерсон Джо Джойс Деонтей Уайлдер Агит Кабайел

Ранее тренер Тедди Атлас вынес суровый приговор Уайлдеру после поражения от Паркера.

sport.ua