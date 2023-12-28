Усик рассказал, почему Фьюри называет его «кроликом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) рассказал, почему обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри любит называть его «кроликом».

«Я слушаю Эминема много лет, его мама называла его белым кроликом. Не знаю, мне нравится этот рэпер.

Тони Беллью как-то сказал, что я зверь в боксе, я ответил: «Не совсем, я просто белый кролик», – объяснил Усик.

Также Усик высказал абсолютную уверенность в своих силах перед поединком за все титулы хевивейта.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

sport.ua