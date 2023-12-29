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Бокс

44-летний Пакьяо вернется на ринг, назван соперник легенды бокса

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62 победы, 38 из них – нокаутом, 8 поражений, 2 ничьи) вскоре вновь выйдет в ринг.

20 апреля следующего года филиппинец встретится с бывшим чемпионом мира по тайскому боксу Буакавом Банчамеком из Таиланда. Поединок, который уже окрестили «Боем легенд», состоится в Бангкоке на ринге Impact Arena. Пройдет он в формате шести трехминутных раундов с перерывами по две минуты между каждым.

Добавим, что победитель поединка получит гонорар в 289 тысяч долларов.

Напомним, что ранее Пакьяо изъявил желание выступить на Олимпиаде-2024 в Париже, но получил отказ из-за ограничений по возрасту. Также недавно вызов филиппинцу бросил экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор.

44-летний Пакьяо вернется на ринг, назван соперник легенды бокса

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