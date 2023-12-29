Иноуэ вот-вот станет двойным абсолютом. У Тапалеса нет шансов

26 декабря в Токио, Япония, Наоя Иноуэ (25-0, 22 КО) пойдет за еще одним важным достижением. В противостоянии против филиппинца Марлона Тапалеса (37-3, 19 КО) японец получит шанс стать абсолютным чемпионом мира во второй категории подряд.

Пока доминация Иноуэ настолько мощна на каждом этапе карьеры, что сомнений в его победе не возникало ни разу. Противостояние против Тапалеса – точно не исключение из правила.

Иноуэ – доминант своей и соседних категорий. Может побить фактически любого

Наоя Иноуэ – чемпион мира в трех весовых категориях: наилегчайшем весе, первом наилегчайшем весе и втором наилегчайшем. Абсолютный чемпион в наилегчайшей весовой категории. И теперь стоит в шаге от абсолютного чемпионства в категории, в которой он только дебютировал в этом году.

Показатели невероятные. Не удивляют еще больше людей по всему миру они только потому, что боксеры весят чуть больше пятидесяти килограммов. Эти категории были, есть и будут не столь популярны, как могли бы. Людям просто интереснее смотреть, как огромные боксеры бьют друг друга тяжелыми ударами. На малышей всегда ходили и будут ходить меньше.

Вместе с тем, достижения Иноуэ не становятся от этого хуже. Он побеждал действительно серьезных соперников и побил всех, кто попадался ему на пути. То, что большинство из них упали в нокауты – не проблема оппонентов, а достижения самого японца.

Например, победы на Всемирной боксерской суперсерии. До финала Иноуэ разбирался с соперниками за считанные минуты. Двух нокаутировал в первом раунде, одного во втором. Только упрямство и опыт Нонито Донейра позволило ему продержаться весь поединок. А еще, возможно, некоторая расслабленность со стороны японца. Все же слишком много пели о том, как он непобедим и как быстро упадет ветеран.

Но и здесь Наоя очень быстро закрыл все вопросы. Реванш состоялся через два поединка, и там Донейр полетел уже с первого раунда, не продержавшись и до конца второго. То же самое, если смотреть, кого побеждал Иноуэ. Во время Суперсерии там были по-настоящему крепкие соперники, на фоне которых и Донейр казался аутсайдером. Одного только Эммануэля Родригеса хватало для конкуренции. Его японец снес за два раунда.

Побив всех в 2022 году, Наоя наконец-то поднялся в новую категорию – вторую наилегчайшую. И чтобы долго не тратить время, сразу взялся за самый интересный вариант – встретился с американским объединенным чемпионом Стивеном Фултоном.

Любой прогноз о конкурентном противостоянии, казавшийся адекватным до поединка, не оправдался. Фултон выше и более длиннорукий. Техничный, скользкий, неудобный, подвижный. Великолепный боксер. И у него вообще ничего не вышло в бою с Наоей. Иноуэ фактически забрал почти каждый раунд. Его тайминг решил проблему со скоростью соперника. А потом японец просто взял и нокаутировал визави. Пробил передней рукой в корпус, а задней – в голову. Дальше только формальное добивание.

Сразу два пояса в руках Иноуэ после дебюта в новом весе – по версиям WBC и WВO. Хороший старт и моментальный анонс предстоящего поединка был сделан после боя. В ринг поднялся Марлон Тапалес с поясами WBA и IBF в руках. Через год после завоевания первого абсолютного чемпионства, второе. Вот это темп, который мы любим.

Несмотря на сразу два пояса в руках Тапалеса, очаровываться здесь не стоит. Не сказать, чтобы Марлон удивлял в предыдущих поединках, чтобы претендовать на потенциальную победу над Иноуэ. То есть, претендовать можно, нокаут никто не отменял, но шансов немного.

Boxing Scene. Наоя Іноуэ, Боб Арум и Марлон Тапалес (слева направо)

В рекорде Тапалеса сложно выделить хотя бы какие-то громкие имена. Хорошо, предыдущая победа над до этого непобежденным Муроджоном Ахмадалиевым. Узбекский боксер был фаворитом, но победу одержал Тапалес. Было ли это чем-то невероятным? Точно нет. Марлон работал то первым, то вторым номером, иногда отбивался из угла, но одержал победу разделенным решением судей.

К этому же решению вопросы, конечно, есть, но небольшие. Бой конкурентный, выглядел динамично и весело. Тапалес мог там побеждать, в теории. Он и победил.

Кроме этого, было еще несколько крепких соперников. Тот же японец Иваса, который нокаутировал Марлона. Или тоже японец Шохей Омори, которого побеждал филиппинец в бою за первое в его жизни чемпионство. А перед этим именно Тапалес стал первым, кто забрал у Омори ноль в графе поражений. Но не звездно и совсем не на уровне с Иноуэ.

Кто фаворит?

Безусловно, Наоя Иноуэ. На него можно поставить за 1.05. На победу Тапалеса дают в среднем 10.00.

Абсолютно логичный расклад. С одной стороны, Марлон – неплохой боксер. Он действительно интересно боксирует. Боксирует в стойке левши, бьет точно и много. Комбинации, многоударная работа, смотреть интересно. Мысли в действиях не так уж много, но выглядит ярко.

Филиппинец умеет боксировать и от соперника, но любит больше идти вперед. Даже наряжался, как Пакьяо несколько раз, имитируя легендарного филиппинца.

А теперь к минусам. Тапалес меньше. Он ниже на два сантиметра (165 сантиметров против 163 сантиметров), имеет более короткие руки (171 сантиметр против 165 сантиметров), еще и более легкий (55,1 килограмм против 54,9 килограммов). Кажется, что разница между показателями несерьезная, но в ринге это гарантированно скажется.

Просто для понимания, Стивен Фултон был сильно больше, чем Иноуэ, и это ему вообще никак не помогло. Ни остановить, ни держаться на комфортной дистанции самому. Что уж говорить о меньшем сопернике.

Но главное не это. Главное — как точно бьет Иноуэ и то, что Марлон пропускает даже с соперниками, у которых КПД не такой, как у японца. При этом можно сказать, что Тапалес хоть и бьет крепко, но силу удара с Наоей вообще не сравнить.

Найти хотя бы что-то, в чем лучше филиппинец? В комбинационной работе, возможно. Насыпает он весело. На этом, в общем-то, все. Ноль преимуществ в пользу Тапалеса.

Эпичное достижение японца максимально близко. И это прекрасно.

sport.ua