Известный ресурс назвал лучших боксеров в 2023 году. Есть ли в списке Усик?

World Boxing News.

Известный боксерский портал World Boxing News обнародовал список лучших боксеров 2023 года, претендующих на премию в номинации «Боец года».

Место в списке не нашлось для украинца Александра Усика, который в 2023 году провел только один бой против Даниэля Дюбуа. Отметим, что Усик стал победителем в номинации «Боец года» в 2022 году.

В список лучших боксеров попали Сауль Альварес (второй средний вес), Джервонта Дэвис (легкий вес), Наоя Иноуэ (второй самый легкий вес), Теренс Кроуфорд (полусредний вес) и обидчик Василия Ломаченко Девин Хейни (полусредний вес).

sport.ua