Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Не могу судить, вернулся Джошуа или нет»
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис оценил победный поединок экс-чемпиона в хэвивейте Энтони Джошуа со шведом Отто Валлином.
«По этому бою я не могу судить, вернулся он или нет. Он определенно выглядел хорошо, сделал то, что должен был сделать. Победить парня, которого уже побеждал раньше в любителях.
У Валлина не было никакой четкости в теле. Я не знаю, много ли он работал, чем занимался в тренировочном лагере или что-то в этом роде. И я не видел, чтобы он наносил какие-либо серьезные удары, потому что Эй Джей после боя выглядел хорошо, как кинозвезда, как будто он даже не был в драке.
Поэтому я думаю, что бой полезен для психического состояния Энтони. Все говорят: «Он вернулся», но впереди еще долгий путь», – заявил Леннокс Льюис.
Как известно, бой Джошуа с Валлином завершился победой британца по итогам пяти раундов. На шестой раунд команда шведского боксера подопечного не выпустила.