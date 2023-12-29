Леннокс ЛЬЮИС: «Не могу судить, вернулся Джошуа или нет»

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Леннокс Льюис оценил победный поединок экс-чемпиона в хэвивейте Энтони Джошуа со шведом Отто Валлином.

«По этому бою я не могу судить, вернулся он или нет. Он определенно выглядел хорошо, сделал то, что должен был сделать. Победить парня, которого уже побеждал раньше в любителях.

У Валлина не было никакой четкости в теле. Я не знаю, много ли он работал, чем занимался в тренировочном лагере или что-то в этом роде. И я не видел, чтобы он наносил какие-либо серьезные удары, потому что Эй Джей после боя выглядел хорошо, как кинозвезда, как будто он даже не был в драке.

Поэтому я думаю, что бой полезен для психического состояния Энтони. Все говорят: «Он вернулся», но впереди еще долгий путь», – заявил Леннокс Льюис.