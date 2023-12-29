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Промоутер Джошуа: «У Тайсона Фьюри нет никаких шансов в бою против Энтони»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал бой британца против Отто Валлина и дал прогноз на возможный бой между Эй-Джеем и Тайсоном Фьюри:

«Джошуа вернулся. Он был идеальным. Резким, невероятным в ударах. Я вам говорю, когда он в таком настроении, с такой командой, он лучший боксер в супертяжелом дивизионе. Не думаю, что кто-то может его победить. У него были тяжелые времена, он потерял уверенность, но сейчас все вернулось. Его будет очень сложно победить в 2024 году.

Сейчас мы будем отдыхать. Бой Усика и Фьюри будет замечательным. Но, Боже, дайте мне сейчас Тайсона Фьюри, пожалуйста, у него нет никаких шансов победить Джошуа. Никаких! Но давайте дождемся, пока Фьюри победит Усика, а потом устроим бой. Это лучший бой всех времен, в истории бокса».

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года.

sport.ua

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Бокс

Промоутер Джошуа: «У Тайсона Фьюри нет никаких шансов в бою против Энтони»

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