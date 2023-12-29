Промоутер Усика о Саудовской Аравии: «Они исполняют мечты»

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Промоутер Александр Красюк не видит проблем в том, что Саудовская Аравия начала вливать огромные деньги в бокс и проводит яркие поединки.

Александр Усик 17 февраля сразится с Тайсоном Фьюри за все титулы.

«Они в Саудовской Аравии исполняют мечты болельщиков. Мы привыкли, что большие бои проходят в США или Великобритании, но боксеры обычно находятся с разными промоутерами и им тяжело договориться. Но в Саудовской Аравии знают, чего хотят фаны».

«Еще недавно было тяжело представить, чтобы Джошуа, Уайлдер, Паркер, Дюбуа и многие другие дрались в один вечер, — сказал Красюк.

23 декабря состоялся большой боксерский вечер в Саудовской Аравии.

Джошуа размазал Валлина и теперь имеет кучу вариантов для продолжения

sport.ua