Роберт ГАРСИЯ: «Фьюри не уважает бокс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Американский тренер Роберт Гарсия, который в свое время был чемпионом мира во втором полусреднем весе, оценил поединок обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) с бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну.

«Меня это немного разочаровало. Он (Фьюри – прим.) не бьется часто. Считаю, что он просто не уважает бокс, поскольку вообще не тренировался к этому бою. Это мое мнение. Он не тренировался, отнесся к бою легкомысленно, был не в форме и выставил бокс в плохом свете. Чемпион мира в супертяжелом весе выступил так против парня, который проводил первый бой в профи. Это было плохо. Это могла быть неактивность, и я думаю, он не тренировался. Он думал, что этот выставочный бой будет как прогулка в парке», – заявил Гарсия.

Как известно, по ходу боя Фьюри побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу над Нганну раздельным решением судей.

Ранее экс-чемпион мира Риддик Боу назвал Тайсона Фьюри фаворитом в поединке с украинцем Александром Усиком.

sport.ua