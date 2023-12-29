ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира

Twitter. Наоя Иноуэ

Японский боксер Наоя Иноуэ в Токио выиграл у филиппинца Марлона Тапалеса и стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.

30-летний японец добился победы нокаутом в 10-м раунде.

Это 26-я победа (23 – нокаутами) Иноуэ в 26-м поединке на профессиональном ринге.

Напомним, ранее Наоя Иноуэ победил британца Пола Батлера и стал первым с 1973 года абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. Он защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и WBC, а также завоевал пояс WBO. Затем японский боксер принял решение отказаться от всех титулов и подняться во второй легчайший вес.

sport.ua