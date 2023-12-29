ВИДЕО. Усик вспомнил важный совет, который дал ему отец

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик вспомнил, какой получил важный совет от отца в детстве.

«Меня многие спрашивали, кем я хочу стать, когда вырасту. Однажды я пришел домой и спросил у отца: «Слушай, а кем ты хочешь, чтобы я стал?» Он ответил: «В первую очередь надо стать хорошим нормальным человеком. А потом ты достигнешь для себя всего, о чем мечтаешь», – рассказал спортсмен в интервью CGTN Sports Scene.

Добавим, что Усик-старший умер в 2012 году от инфаркта. Отец боксера успел увидеть триумф сына на Олимпиаде-2012 в Лондоне, но, как рассказывал сам Александр, не дождался, чтобы лично поздравить его с «золотым» успехом.

sport.ua