Британец Чисора назвал сроки завершения своей карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Британский боксер супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился планами относительно продолжения своей профессиональной карьеры. 40-летний уроженец Зимбабве заявил, что знает, сколько еще будет боксировать.

– Мне осталось провести три поединка. Я разговаривал с Турки Аль аш-Шейхом и сказал ему: «Сделай мне правильное предложение – и я дам тебе лучшее шоу в истории».

– Джаррелл Миллер может быть одним из ваших соперников?

– Нет. Даниэль [Дюбуа] побил его. Я хочу кого-то удивительного, кого-то великого. Хочу ощущать фактор страха, чтобы нервничать и тренироваться упорнее, — сказал Чисора.

Напомним, в 2023 году Дерек Чисора провел один поединок, в котором в августе победил Джеральда Вашингтона единогласным решением судей.

Ранее Дерек Чисора раскритиковал боксера из россии.

sport.ua