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Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Уайлдер сейчас в низшей точке своей карьеры»

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Временный чемпион WBO в супертяжелом дивизионе Чжан Чжилей поделился мнением о победе Джозефа Паркера над Деонтеем Уайлдером.

«Активность Паркера на ринге и его занятость в последние несколько лет безусловно помогли ему. Он не выглядел заржавевшим. Если подсчитать общее количество ударов, то Уайлдер, вероятно, нанес 100 ударов или меньше 100 ударов за весь бой, и он все время реагировал, а не был активным. Уайлдер пытался что-то сделать в последнем раунде, но было слишком поздно.

Деонтей был на вершине, и я бы сказал, что он находится в низшей точке своей карьеры. Действительно, будет трудно вернуться. Придется преодолеть много физических и психических проблем, чтобы вернуться после этого. Я думаю, что сейчас самое важное для Деонтея Уайлдера – хорошо отдохнуть, обдумать все и внести коррективы», – заявил Чжан Чжилей.

Ранее сообщалось, что Уайлдер не исключил завершения карьеры после поражения от Паркера.

sport.ua

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