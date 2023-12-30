Деревянченко – в одной из номинаций ESPN по итогам 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

Портал ESPN подвел итоги 2023 года в мире бокса.

Бойцом года издание назвало абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе Наоя Иноуэ.

Японец, напомним, 26 декабря нокаутировал Марлона Тапалеса. Наоя стал вторым абсолютным чемпионом мира в двух дивизионам в эпоху четырех поясов.

Второе место в данной номинации занял обладатель пояса WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни.

У мужчин поединком 2023 года признан бой украинского боксера второго среднего веса Сергея Деревянченко и мексиканца Хайме Мунгуи. Деревянченко, как известно, потерпел поражение единогласным решением судей.

Боксеркой года признана абсолютная чемпионка мира в двух дивизионах Кэти Тейлор.

А лучшим женским поединком 2023 года стала победа Тейлор над Шантель Кэмерон в реванше.

sport.ua