Бокс
Деревянченко – в одной из номинаций ESPN по итогам 2023 года
Портал ESPN подвел итоги 2023 года в мире бокса.
Бойцом года издание назвало абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе Наоя Иноуэ.
Японец, напомним, 26 декабря нокаутировал Марлона Тапалеса. Наоя стал вторым абсолютным чемпионом мира в двух дивизионам в эпоху четырех поясов.
Второе место в данной номинации занял обладатель пояса WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни.
У мужчин поединком 2023 года признан бой украинского боксера второго среднего веса Сергея Деревянченко и мексиканца Хайме Мунгуи. Деревянченко, как известно, потерпел поражение единогласным решением судей.
Боксеркой года признана абсолютная чемпионка мира в двух дивизионах Кэти Тейлор.
А лучшим женским поединком 2023 года стала победа Тейлор над Шантель Кэмерон в реванше.