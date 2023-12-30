Джошуа размазал Валлина и теперь имеет кучу вариантов для продолжения

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошел мощный боксерский турнир. В карде несколько крутых супертяжелых поединков, чемпионские противостояния. А главное – противостояние Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера. Уже их поединки – это большие события, но кроме этого хватало громких встреч.

Однако поговорим о главном бое турнира. Долго решалось, кто будет иметь право называться главным шоу вечера, какой именно бой? Уайлдера или Джошуа? Очевидно, главные организаторы – Matchroom boxing, поставили главным противостояние Энтони против шведа Отто Валлина.

Getty Images/Global Images Ukraine

Джошуа двигается по расписанию. И все еще ищет себя.

Энтони Джошуа после двух подряд поражений от Александра Усика расклеился. Он спрашивал после реванша у украинца: «Ты такой маленький, так как ты меня побил?» А потом решил, что разобрался – пообещал больше давать шоу и драться, чем боксировать.

Нельзя сказать, что до этого стиль Энтони был только в разумном боксе. Наиболее популярным он стал именно благодаря ярким выступлениям, нокаутам и отсутствию переживаний из-за пропущенных ударов. После Руиса и двух Усиков переживания точно появились.

Возвращение получилось посредственным. Британец провозился с Джермейном Франклином весь поединок, расстроился и чуть не начал потасовку со всей командой соперника. Однако дальше все пошло лучше, потому что Джошуа следовал плану – 3 поединка в год и не меньше.

Вторым стал Роберт Хелениус. Не самый ожидаемый вариант. Потому что перед этим его нокаутировал Деонтей Уайлдер в первом раунде и сделать это эпичнее у Джошуа вряд ли были шансы. Он этого и не сделал, подойдя по-другому, но все равно получив нокаут. Третьим на очереди был Отто Валлин.

О Валлине до сих пор говорило его поражение от Фьюри. Тогда все ожидали, что шведа побьют быстро, а он проявил себя неплохо, хоть и полностью проиграл. И вот до сих пор несется то его поражение, как положительный момент карьеры.

Getty Images/Global Images Ukraine

Настоящим позитивом стал побитый Мурат Гассиев в 2023 году. Нокаутер не сумел сделать ничего. Отто отлично двигался и вообще не дал оппоненту шансов достать, добраться или попасть по нему.

Наконец, в конце 2023 промоутер получил для Валлина то, чего желал. Так долго говорил о его большом поединке, что все-таки дожал до положительного результата – получил контракт на бой с Джошуа.

Если серьезно, не самый крутой вариант для Энтони. Подвижный и аккуратный левша – не то, что любит британец. Но, раз он взялся доказывать, что лучше, чем это показал Усик, может быть, и правильно. Тем более, сам Джошуа был крайне уверен в себе.

Было интересно, нашел ли бывший тренер Фьюри Бен Дэвисон, с которым начал сотрудничество Джошуа, что-то новенькое для боксера? Эдди Хирн говорил, что да. Говорил, что Энтони был невероятным во время спаррингов – как пять или шесть лет назад. Но это промоутер, подписавший с Энтони пожизненный контракт. Что еще стоило от него ожидать. Честнее ринга на эти вопросы не ответил бы никто.

И ринг ответил. В этот раз очень четко в пользу Энтони Джошуа. Наконец-то очень четко в пользу Энтони Джошуа.

Предыдущие поединки британца вызывали даже не вопросы, а неприятные ощущения. Человек пытался, старался, а получалось что-то крайне среднее и неинтересное. Как вот бой против Джермейна Франклина. И в ринге непонятно что, и конфликт с командой после этого.

Или поединок против Роберта Хелениуса. Вроде бы все нормально – победа нокаутом. Но до того происходило непонятно что. Пропущенные удары, слишком медленный прессинг. Наконец, это все куда-то ушло и остался один четкий искренний Джошуапротив очень хорошего соперника, который ничего не мог сделать.

С первых секунд Энтони Джошуа показал, что возиться с соперником он не собирается. Правая рука включалась сразу, а точный джеб прошивал защиту между перчатками так, что Валлин точно почувствовал. Как и его нос, который начал краснеть прямо сразу.

От раунда к раунду Джошуа только накатывал и становился не более активным, но более точным. Давил, шел вперед, бил и попадал. В ответ не давал бить себя. Было несколько пропущенных, но это все слишком мало, чтобы сравнивать.

Четвертый и пятый раунд – вообще сплошное избиение. Джошуа включал силовые, которые то и дело заставляли соперника страдать, убегать и отбиваться. Два последних пункта работали плохо, но другого выбора уже не было.

К счастью, Валлин был снят. В его боксе и выделить особо нечего. Был чисто и мастерски перебоксирован лучшим и еще большим соперником, который просто взял и сломал его. Проиграл фавориту – бывает.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что теперь?

Джошуа должен был сразиться против Уайлдера, но теперь шансов на этот бой минимум. Одним из условий саудовских организаторов было то, чтобы Уайлдер и Джошуа победили 23 декабря. Джошуа победил, Уайлдер проиграл. Возможно, когда-то потом, но Деонтею 38 лет и времени не так много.

Есть еще рейтинговые варианты – Чжан Чжилей и Филип Хргович. Оба не получат поединка за титул, пока Усик и Фьюри не встретятся. Оба подпирают в рейтингах WBO и IBF Энтони Джошуа. Что характерно, сам британец говорил, что ему было бы интересно стать еще раз чемпионом мира, хотя в абсолютное чемпионство он и не верит.

Ну и еще один вариант – Джозеф Паркер. Победил Уайлдера, почему бы и нет? Действительно, почему? Теперь, возможно, Паркер будет претендентом или близким к этому по линии WBC. Они боксировали раньше и Энтони побеждал. Оба прошли сложные этапы карьеры и изменились.

Это не просто интересный, но и справедливый вариант. Однако, после такого шоу выбирать будет именно Энтони Джошуа.

sport.ua