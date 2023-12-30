Дюбуа, Санчес и другие победы андеркарда турнира в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа (справа) нокаутировал Джаррелла Миллера

23 декабря в Саудовской Аравии состоялся огромный турнир, который по количеству крутых пар выглядел едва ли не лучшим в истории бокса. Рассказываем коротко о главных противостояниях, кроме двух самых топовых пар турнира.

Фрэнк Санчес ТКО 7 Джуниор Фа

Кубинец Фрэнк Санчес (24-0, 17 КО) с Джуниором Фа (20-3, 11 КО). Противостояние великана против небольшого, но очень техничного боксера. Пусть по стандартным характеристикам, таким как рост и размах рук, они довольно похожи, разница в весе между ними — более десяти килограммов.

Было понятно, что Санчес – более техничный боксер. Но важным вопросом было то, сможет ли он остановить более тяжелого соперника, который не прочь побороться и завязать соперника в клинчах. Именно так Фа превратил противостояние против Джозефа Паркера в бой, который невозможно было смотреть.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Санчес проверяет, как Джуниор Фа держит удар

На удивление, Джуниор выдал хорошие стартовые раунды. Перестрелку джебами не сильно проигрывал, а включаться силовыми не давал. В некоторых эпизодах выглядел даже лучше фаворита. Выглядело странно. Техничный кубинец попадал передней рукой, но не развивал успех в то время, как аутсайдер пытался пользоваться моментом.

Однако разница в классе все же становится очевидной в таких неактивных поединках даже тогда, когда кажется, что со старта все пошло не так. Фрэнку пришлось включаться и начинать работать. Но, как только это произошло, Фа начал разваливаться. Сначала классика с правым прямым после левого в корпус – нокдаун в шестом раунде. Затем спокойное, но слишком долгое добивание – технический нокаут в седьмом раунде.

Сложилось ощущение, что Санчес мог побеждать быстрее, просто не хотел. Главное, чтобы, когда придет время биться с действительно топовым бойцом, вот эта уверенность в том, что есть время, не сыграла против кубинца.

Джошуа размазал Валлина и теперь имеет кучу вариантов для продолжения

Филипп Хргович ТКО 1 Франк Де Мори

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

На самом деле, непонятно, зачем этот бой Филипу. Сильно меньший соперник. Даже меньше Усика. Не левша, как Александр, на которого претендует хорват. Ничего схожего с возможными последующими соперниками.

После победы Хргович объяснил – говорит, просто захотел оставаться активным. Но если это шоу – о том, чтобы оставаться активным, то неплохо, чтобы кто-то сказал хорвату, что это не так. Он просто вышел и побил меньшего соперника.

Очевидно, без всяких препятствий. Несколько попаданий, нокдаун, добивание, финал поединка. Даже эпичного нокаута не вышло.

Джей Опетая ТКО 1 Эллис Зорро

Если говорить откровенно, в победу Зорро вообще не верилось. Он хороший боксер, но не более того. Удара нет такого, чтобы остановить Опетаю, который не останавливался даже со сломанной челюстью, а вот удары пропускает.

Однако быстрое завершение поединка не предполагалось. Здесь уже по правилу – повезет кому-нибудь или нет. Зорро, чтобы уложить соперника, нужно было прикладываться чаще и сильнее, однако и Джею надо было постараться. По крайней мере, так казалось до начала встречи и весь первый раунд.

Зорро не поражал своими движениями, потому что, кроме них, в общем-то, ничего и не было. Однако несколько раз Эллис все же дал оппоненту промахнуться своими силовыми так, что казалось, это будет его путём к победе – сосредоточенность и осторожность.

Было и то, и другое до последних секунд раунда. Опетая давил без фанатизма, однако немножко подгонял соперника. Искал, как бы ударить посильнее. А потом как зарядил! Левый боковой точно в челюсть сразу закончил поединок. Без шансов на продолжение. Страшно было смотреть на Зорро, который лежал на канатах спиной и даже не моргал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Эллис проиграл не потому, что плохой боксер, а потому, что проспал удар. Такое бывает, и это заслуга исключительно Опетаи.

Агит Кабайел ТКО 4 Арсланбек Махмудов

Getty Images/Global Images Ukraine. Агит Кабайел (слева) не оставил шансов сопернику

Не хотелось вспоминать россиян, но здесь точно можно. Махмудов обещал, что побьет всю элиту. Предлагал бой Фьюри и даже упоминал имя Александра Усика. И что это дало?

Первая встреча не против боксера, которого до этого били все, закончилась именно так, как и хотелось нам с вами.

Кабайел не ломался в разменах, а просто делал то, что должен. В один момент, почувствовав, что корпус Махмудова действительно страдает, Агит включился и уже не отпустил. Серия нокдаунов и финальная отмашка рефери выглядели великолепно.

Поздравляем Агита всей страной.

Даниэль Дюбуа ТКО 10 Джаррелл Миллер

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа (слева) подтвердил свой класс

По потенциальной конкурентности этот бой был едва ли не на уровне с противостоянием Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера. Дюбуа возвращался после поражения от Александра Усика. У Миллера был первый по-настоящему мощный оппонент.

Ожидалось, что Дюбуа покажет класс бокса. В общем, он это умеет. Зацикливаться на джебе и ждать своего момента. Но на этот раз решил доказать Джарреллу, что он сильнее.

Британец провел посредственный поединок. Как и американец. Оба много толкались. Оба много пихали голову друг другу ко лбу. Оба много нарушали, но Дюбуа больше, и ниже пояса — особенно.

Когда Даниэль начинал боксировать, он выглядел хорошо. Когда драться, то посредственно, просто точнее соперника. Смотреть на это было непросто, потому что британец точно умеет лучше, но не делал этого. А Миллер и не умеет. Вот в этом всем – постоянный прессинг и попытка попасть – весь Джаррелл. Он не может лучше.

Однако Дюбуа все же довел до досрочной победы. Рано ли остановил рефери? Скорее да, чем нет. Джаррелл не падал и всеми силами демонстрировал, что может продолжать. Другой вопрос, что он действительно много пропускал.

Дюбуа победил, но сделал это посредственно против среднего бойца. Может, потому что и не умеет лучше? Покажут следующие поединки. Даниэль говорит, что готов к топам дивизиона.

Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего

sport.ua