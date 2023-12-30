Бокс
Отдал предпочтение Александру? Джошуа назвал победителя боя Усик – Фьюри
В саудовском Эр-Рияде на Kingdom Arena 23 декабря прошло большое шоу бокса.
Главным событием вечера стал поединок, в котором встретились экс-чемпион мира Энтони Джошуа и Отто Валлин. Энтони Джошуа обладал большим преимуществом и выиграл сражение досрочно.
После поединка Джошуа поделился мыслями о предстоящем бое Александра Усика с Тайсоном Фьюри.
«Бой Усика с Фьюри? Скажу прямо – я думаю, что украинец победит. Но посмотрим, как будет», – сказал Джошуа.
17 февраля в Саудовской Аравии Усик встретится с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри. В соглашении есть пункт о двустороннем реванше.