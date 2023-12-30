«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Именитая звезда UFC Конор Макгрегор бросил очень дерзкий вызов легендарному боксеру Мэнни Пакьяо:

«Скажите Мэнни отрастить несколько яиц и побоксировать со мной в весовой категории повыше, чем его. Почему бы и нет? Это же его вид спорта.

Если он хочет, чтобы я опустился ниже моего веса, то должен позволить мне использовать больше моего оружия. Мне должны разрешить удары ногами в таком случае, переводить в партер. Так будет справедливо? Скажите ему. Мэнни, ты мужик или мышь?», – заявил Конор.

Мэнни Пакьяо является единственным в истории чемпионом мира по боксу в 8 дивизионах.

Пакьяо уже завершил профессиональную карьеру, а Макгрегор не проводил поединки с 2021 года. В последнем бою против Дастина Порье ирландец получил перелом ноги и взял паузу в выступлениях.

Дело в том, что Макгрегор очень хочет поскорее провести хоть какой-то бой, однако, по его словам, люди в UFC специально задерживают его возвращение.

Мэнни хоть и завершил профессиональную карьеру, но вскоре примет участие в показательных боях. Макгрегор заявил, что саудовцы готовы заплатить большую сумму денег для того, чтобы увидеть его встречу с Мэнни. Также ирландский боец не понимает, почему Фрэнсис Нганну (боец UFC) сумел подраться с Тайсоном Фьюри, а он с Пакьяо не может (поскольку разные виды спорта).

Отметим, что Конор Макгрегор присутствовал на большом боксерском шоу в Саудовской Аравии 23 декабря, где главным поединком была встреча Энтони Джошуа и Отто Валлина.

sport.ua