Отто ВАЛЛИН: «Бой с Джошуа был намного тяжелее, чем с Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Отто Валлин

33-летний шведский супертяжеловес Отто Валлин (26-2, 14 KO) сравнил свои бои с Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«У меня все хорошо. Конечно же, я разочарован тем, что проиграл бой Джошуа, но это жизнь. Порой ты побеждаешь, а порой проигрываешь. Так что я пытаюсь двигаться дальше. Перед боем я чувствовал себя хорошо, был уверен в себе. Я думал, что у меня есть хорошие шансы на победу. Естественно, я отнесся к нему очень серьезно. Я знаю, что он один из лучших в нашем весе.

У меня действительно нет никаких оправданий. Я думаю, что он просто оказался лучше. Джошуа очень хорошо выступил, здорово использовал свой размах рук, попадал по мне хорошими ударами. Да, он попросту был лучше.

Он попадал по мне хорошими ударами по корпусу. Конечно, я всегда готов к этому, но думаю, что у них был хороший план на бой. Я не смотрел поединок, но Джошуа казался очень хорошим бойцом. Безусловно, этот бой был намного тяжелее, чем с Фьюри. Он выступил очень хорошо. Возможно, Джошуа нашел свое пристанище с Беном Дэвисоном», – сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Отметим, что Валлин досрочно проиграл Джошуа в пятом раунде. Отто дрался с Фьюри в 2019 году, проиграв единогласным решением судей (110-118, 111-117, 112-116). Тот поединок запомнился ужасным рассечением у британца.

sport.ua