Промоутер Джошуа: «Должны были объявить о бое с Уайлдером 24 декабря»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

В ночь с 23 на 24 декабря Энтони Джошуа в Саудовской Аравии победил Отто Валлина, а перед этим Деонтей Уайлдер потерпел сенсационное поражение от Джозефа Паркера. Промоутер Джошуа Эдди Хирн признался, что у Джошуа были планы провести бой с Уайлдером, но поражение американца заставило отменить поединок:

«Энтони показал выступление, заставившее обратить внимание всего супертяжелого веса. Мы очень рады за Паркера. Мы подписали соглашение на бой с Уайлдером, должны были объявить о нем утром 24 декабря, но это бокс.

Мы верили в свою победу. Если кто-то и должен был одолеть Уайлдера, рад, что это был именно Джозеф. Деонтей был совсем не в порядке. Я ему не отдал ни одного раунда.

Когда ринг-анонсер объявлял решение, Уайлдер так поднял руку, как будто оно будет в его пользу. Это было странное выступление. Но мы можем беспокоиться только о своих делах».

sport.ua