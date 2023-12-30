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Бокс

Выглядел как дерьмо, его отшлепали. Чисора раскритиковал боксера из россии

YouTube. Дерек Чисора

Звездный британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора раскритиковал российского супертяжеловеса Арсланбека Махмудова после его поражения от Агита Кабайела в Джидде (Саудовская Аравия):

«Кабайел был невероятен, но россиян выглядел как дерьмо. Он просто слишком большой. Он выглядел как дерьмо, его отшлепали», – сказал Чисора для iFL TV.

Агит просто уничтожил соперника. Кабайел не ломался в разменах, а просто делал то, что должен. В один момент, почувствовав, что корпус Махмудова действительно страдает, Агит включился и уже не отпустил. Серия нокдаунов и финальная отмашка рефери выглядели великолепно.

Большое шоу бокса прошло в Саудовской Аравии 23 декабря. Главным поединком была встречи Энтони Джошуа и Отто Валлина, которая завершилась уверенной победой Эй-Джея.

ВИДЕО. Выглядел как дерьмо, его отшлепали. Чисора раскритиковал боксера из россии

sport.ua

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Выглядел как дерьмо, его отшлепали. Чисора раскритиковал боксера из россии

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