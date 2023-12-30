YouTube. Дерек Чисора

Звездный британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора раскритиковал российского супертяжеловеса Арсланбека Махмудова после его поражения от Агита Кабайела в Джидде (Саудовская Аравия):

«Кабайел был невероятен, но россиян выглядел как дерьмо. Он просто слишком большой. Он выглядел как дерьмо, его отшлепали», – сказал Чисора для iFL TV.

Агит просто уничтожил соперника. Кабайел не ломался в разменах, а просто делал то, что должен. В один момент, почувствовав, что корпус Махмудова действительно страдает, Агит включился и уже не отпустил. Серия нокдаунов и финальная отмашка рефери выглядели великолепно.

Большое шоу бокса прошло в Саудовской Аравии 23 декабря. Главным поединком была встречи Энтони Джошуа и Отто Валлина, которая завершилась уверенной победой Эй-Джея.

ВИДЕО. Выглядел как дерьмо, его отшлепали. Чисора раскритиковал боксера из россии

sport.ua