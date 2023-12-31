Александр ХИЖНЯК: «Усик много готовится к бою с Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Все ближе к бою, который может занять заметное место в истории профессионального бокса. Имеется в виду противостояние украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелой весовой категории.

Чемпион мира и Европы среди любителей, серебряный призер Олимпийских игр Александр Хижняк эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от этого поединка в Саудовской Аравии:

— Оба атлета не нуждаются в какой-либо рекламе. Это выдающиеся боксеры. Я верю в Александра Усика, который очень много работает на тренировках, что позволяет ему прогрессировать, используя нереализованные резервы. И если украинец сможет продемонстрировать весь свой потенциал, то все будет хорошо. Я желаю Александру только победы.

Поединок за звание абсолютного чемпиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года.

sport.ua