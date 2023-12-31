Бокс
Пакьяо объявил о проведении реванша с Мейвезером в 2024 году
Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) во время новогоднего мероприятия RIZIN в Японии заявил, что сразится с Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO) в выставочном матче-реванше в 2024 году, как и обсуждалось год назад.
Отметим, что от американского боксера подтверждения этой информации не было.
Флойд провел последний официальный бой в 2017-м против Конора Макгрегора, после чего принимал участие в выставочных поединках.
Последний официальный бой Пакьяо состоялся в августе 2021-го, тогда он проиграл решением судей кубинцу Йорденису Угасу.
Напомним, Мейвезер победил Пакьяо в бою, который состоялся в 2015 году. Все судьи отдали победу американцу (116-112, 116-112, 118-110).