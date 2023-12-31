Пакьяо объявил о проведении реванша с Мейвезером в 2024 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) во время новогоднего мероприятия RIZIN в Японии заявил, что сразится с Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO) в выставочном матче-реванше в 2024 году, как и обсуждалось год назад.

Отметим, что от американского боксера подтверждения этой информации не было.

Флойд провел последний официальный бой в 2017-м против Конора Макгрегора, после чего принимал участие в выставочных поединках.

Последний официальный бой Пакьяо состоялся в августе 2021-го, тогда он проиграл решением судей кубинцу Йорденису Угасу.

Напомним, Мейвезер победил Пакьяо в бою, который состоялся в 2015 году. Все судьи отдали победу американцу (116-112, 116-112, 118-110).

sport.ua