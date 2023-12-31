Промоутер Паркера: «Джозеф мог бы побить Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Дэвид Хиггинс, промоутер новозеландца Джозефа Паркера (34-3, 23 KO), признался, что его клиент не прочь провести в будущем бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Если бы бой состоялся, я уверен, что Джозеф ухватился бы за эту возможность, это был бы отличный бой. И да, я думаю, он мог бы побить его.

Паркер чувствует удовлетворение от того, что все сложилось в бою с Джошуа, что он выступил на высшем уровне под сильнейшим давлением, и он заслуживает гордости.

Сомневающимся и тем, кто списывал его со счетов, он, безусловно, заткнул рот. В Новой Зеландии ведущие газеты писали, что он вернулся и у него есть еще один шанс завоевать титул чемпиона мира», – сказал Хиггинс.

23 декабря Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 KO) неожиданно проиграл Паркеру (34-3, 23 KO) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120).

sport.ua