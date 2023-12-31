Промоутер Паркера: «Джозеф заслужил бой-реванш с Джошуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Дэвид Хиггинс, промоутер новозеландца Джозефа Паркера (34-3, 23 KO), уверен, что его боксер заслужил провести реванш против британца Энтони Джошуа (27-3, 24 KO).

«Джозеф заслужил этот бой, и саудовцы считают, что Паркеру стоит провести бой с Энтони Джошуа.

Возможно, это будет не следующий бой, возможно, придется еще немного поработать, но я думаю, что болельщики хотят увидеть именно этот бой. Это достойный поединок», – сказал Хиггинс.

Джошуа победил Паркера по очкам, объединив пояса WBO, WBA и IBF в Кардиффе в 2018 году.

sport.ua