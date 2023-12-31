Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

Известный украинский боксер Александр Хижняк в преддверии боя украинца Александра Усика против британца Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелой весовой категории заявил, что это выдающиеся боксеры.

«Я верю в Александра Усика, который очень много работает на тренировках, что позволяет ему прогрессировать, используя нереализованные резервы. И если украинец сможет продемонстрировать весь свой потенциал, то все будет хорошо. Я желаю Александру только победы», — цитирует боксера sport.ua.

Напомним, бой за звание абсолютного чемпиона между Усиком и Фьюри пройдет 17 февраля 2024 года.