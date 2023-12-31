ВИДЕО. «Единства и терпения». Усик поздравил украинцев с Новым годом

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Украинский боксер Александр Усик поздравил украинцев с Новым годом. Спортсмен уверен, что нам необходимо единство и терпение на пути к победе.

«Хочу поздравить всех с Новым годом. Пожелать всем сил, здоровья, радости и победы. Нам всем непросто, потому что мы все сражаемся за свою страну, за свою свободу и жизнь. Но никто не говорил, что будет легко».

«Хочу пожелать силы и терпения, а также единения, которого нам не хватает. Кто-то сделал больше, кто-то – меньше, но каждый делает столько, сколько может. Но только вместе мы – сила».

«Слава Богу за все и Слава Украине», — сказал Усик.

sport.ua