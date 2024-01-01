Бой в марте. Хирн назвал трех потенциальных соперников Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Matchroom Эдди Хирн сообщил, что следующий бой Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) запланирован на март в Саудовской Аравии.

Также Хирн назвал трех потенциальных соперников британца:

Филип Хргович Чжан Чжилей Фрэнсис Нганну

Отметим, что Хргович является обязательным претендентом на титул IBF. Если титул будет отобран у победителя боя Фьюри – Усик из-за пункта о реванше, не позволяющего провести обязательную защиту, Хргович может сразиться с Энтони Джошуа за вакантный пояс.

23 декабря Джошуа досрочно победил Отто Валлина в Саудовской Аравии.

sport.ua