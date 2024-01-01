Деревянченко получил травму и не выйдет на бой с Монтгомери

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

Трехкратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергею Деревянченко (14-5, 10 KO) не выйдет на ринг 6 января против американского гейткипера Роуди Монтгомери (10-5-1, 7 КО).

Сообщается, что украинец около недели назад получил травму.

Отметим, что с 2020 года Деревянченко проводил по бою в год.

Свой последний в настоящее время поединок Деревянченко провел в ночь с 10 на 11 июня. В Калифорнии бой против мексиканского боксера Хайме Мунгии (41-0, 33 KO) закончился победой мексиканца.

sport.ua