Промоутер Фьюри: «Надеемся, что бой Усика и Тайсона заслужит реванш»

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Промоутер Тодд Дюбеф, который занимается делами Тайсона Фьюри, не очень доволен тем, что в контракте на бой с Александром Усиком есть пункт о реванше.

«Я не большой поклонник пункта о реванше в контрактах. Это феномен, который появился в последние 10 лет или около того. Я не поклонник этого, но понимаю, почему они стали популярными. У нас будет особенное событие в феврале – бой за все титулы между Фьюри и Усиком».

«Бой-реванш должен быть продиктован тем, что первый поединок вышел классным и все хотят увидеть еще один бой. Будем надеяться, что бой Усика и Фьюри выйдет таким, который заслужит и будет достоин реванша», — сказал Дюбеф.

Бой состоится 17 февраля.

sport.ua