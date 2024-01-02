Промоутер Джошуа оценил бой Усика и Фьюри

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Промоутер Эдди Хирн считает, что Тайсон Фьюри является фаворитом боя против Александра Усика за все титулы супертяжелого веса, но только при условии нормальной подготовки к поединку.

«Я думаю, что Фьюри победит Усика. Но все зависит от того, что было у Тайсона в бою с Нганну – просто недооценка или он уже находится на спаде. Если второе, то ему будет очень тяжело».

Если Фьюри начнет нормально тренироваться и подготовится к бою, то должен победить. Но Усика исключать никогда нельзя. Это будет невероятный бой для супертяжелого веса», — сказал Хирн.

Поединок запланирован на 17 февраля.

sport.ua