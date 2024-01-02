Роберт ГАРСИЯ: «Ломаченко планировал завершить карьеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Американский тренер Роберт Гарсия рассказал, что боксер Василий Ломаченко планировал завершить профессиональную карьеру:

«Ломаченко возрастной боец, и я не хочу смотреть, как ему наносят вред и бьют. Не знаю, насколько это правда, но я слышал, что он думал о том, чтобы больше не драться.

Побей Камбососа, стань чемпионом и, возможно, заверши карьеру как чемпион. Или стань чемпионом, устрой большой бой, заработай несколько миллионов долларов, а потом уйди на пенсию.

Это возможно в случае с Ломой. Согласно слухам, он даже не хотел драться с Камбососом и планировал завершить карьеру. Поэтому, возможно, стань чемпионом и уйди как чемпион».

Ранее промоутер Джорджа Камбососа Лу Дибелла заявил, что верит в то, что командам удастся договориться о бое в ближайшее время.

sport.ua