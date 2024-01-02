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Тренер Дюбуа назвал имя потенциального соперника британца

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Дон Чарльз, тренер британца Даниэля Дюбуа (20-2, 19 KO), заявил, что хотел бы, чтобы его клиент вернул себе титул WBA Regular в супертяжелом весе, которым сейчас владеет Мануэль Чарр (34-4, 20 KO).

«Я знаю, чего я хочу для него – стать чемпионом мира в свое время.

Мы хотели бы заполучить Чарра, но Фрэнк Уоррен – промоутер, поэтому мы должны поговорить с Фрэнком, он архитектор, и он подскажет нам, с кем, по его мнению, мы должны провести следующий бой», – сказал Дон Чарльз.

После поражения от Александра Усика британец в конце 2023 года разобрался с небитым американцем Джаррелом Миллером.

sport.ua

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