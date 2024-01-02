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ВИДЕО. Тайсон ФЬЮРИ: «Размажу лицо кролика Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) поделился небольшим видео после пробежки, заявив, что с нетерпением ждет времени, когда сможет нокаутировать чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

«Большой беговой день в долбаном Моркаме. Вперед! Это было легко. Я размажу лицо кролика Усика. Бесполезный кусок дерьма», – сказал Фьюри.

Ранее Усик рассказал, почему Фьюри называет его «кроликом».

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua

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