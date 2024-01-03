Бывший чемпион мира неожиданно изменил свой прогноз на бой Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO) высказался о предстоящем бое между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Фьюри должен одержать уверенную победу. Для него это не должен быть сложный бой.

Он больше, выше, он может боксировать на дальней дистанции, он может давить, он может наносить удары вблизи. Усик, как мне кажется, слаб на ближней дистанции, его можно уверенно атаковать в корпус.

Думаю, что Тайсон Фьюри может многое сделать против Усика, но посмотрим. Именно поэтому мы и смотрим бои», – сказал Брэдли.

Ранее Тимоти говорил, что у Усика хорошие шансы в этом бою.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

sport.ua