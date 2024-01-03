Бывший соперник Усика получил четырехлетний бан за допинг

Piotr Duszczyk/ringpolska.pl. Александр Усик и Кшиштоф Гловацки

Бывший соперник Александра Усика поляк Кшиштоф Гловацки (32-4, 20 KO) отстранен от занятий боксом на четыре года.

В январе 2023 года 37-летний боксер был нокаутирован британцем Ричардом Риакпоре. Допинг-тест Гловацки, проведенный после боя Антидопинговым агентством Великобритании (UKAD), дал положительный результат.

Заявление UKAD:

«21 января 2023 года UKAD взяло у Гловацки соревновательную пробу мочи после его боя с Ричардом Риакпоре на арене AO в Манчестере. Анализ пробы г-на Гловацки показал неблагоприятное аналитическое обнаружение (AAF) болденона и его метаболита. Болденон входит в раздел S1 Запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2023 год как анаболический и андрогенный стероид. Эта субстанция запрещена в спорте в любое время.

6 апреля 2023 года UKAD уведомила г-на Гловацки о том, что он, возможно, совершил два нарушения антидопинговых правил (ADRV) в соответствии со статьями 2.1 (Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена) и 2.2 (Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода) Антидопинговых правил Великобритании 2021 года. UKAD также временно отстранила г-на Гловацки от всех видов спорта, соответствующих Кодексу, начиная с этой даты.

2 июня 2023 года UKAD предъявила Гловацки обвинения по обоим пунктам ADRV. Г-н Гловацки ответил 12 июня 2023 г., отрицая ADRV и утверждая, что он не принимал никаких запрещенных субстанций. Дело г-на Гловацки было рассмотрено независимой Национальной антидопинговой комиссией (NADP) 31 октября 2023 года. Решение NADP было вынесено 21 ноября 2023 года и предусматривало четырехлетнюю дисквалификацию. Срок дисквалификации Гловацки начался 6 апреля 2023 года и истечет в 11:59 вечера 5 апреля 2027 года», – сказано в заявлении.

Гловацки сейчас выступает в ММА. 3 июня он нокаутировал своего соперника на турнире в Варшаве.

Украинским болельщикам бокса Кшиштоф Гловацки известен по бою против Александра Усика в 2016 году, в котором украинец выиграл пояс WBO в первом тяжелом весе.

sport.ua