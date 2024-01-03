Бывший спарринг-партнер Усика дал ценный совет Фьюри. К чему здесь Кличко?

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Дэвид Аллен, бывший спарринг-партнер Александра Усика, предлагает британцу использовать против украинца ту же тактику боя, что и против Владимира Кличко.

– На сколько процентов Тайсон должен быть Тайсоном Фьюри для победы над Усиком?

– На 100%. Нужен такой Тайсон, который дрался с Кличко. Это мое мнение. Не такой, как против Уайлдера во втором и третьем поединке.

– Почему не тот Фьюри, который растоптал Уайлдера во втором поединке?

– Усика уже не раз пытались истощить в боях. Тайсон может так же драться, как тогда против Уайлдера, но таким образом окажется в руках Усика. Фьюри должен мешать Усику, чтобы одержать победу.

Я спарринговал с Усиком, он ударил меня в подбородок в последнем раунде. Попросил, чтобы мне бросили 4 раунда спарринга с ним, но получил только 10 секунд того момента. Причина была в том, что я дурачился в ринге, после спарринга мне сказали: «Мы не будем драться с Фьюри». Я провел много раундов, пытаясь давить на Усика, оскорбляя его. Но это не работало, потому что он мастер в этом, с ним делали это на протяжении лет.

Возможно, надо делать много ложных движений против Усика – это дезорганизует его. Это то, что надо против Усика. Он не самый сильный физически, не самый большой панчер. Он выигрывает поединки благодаря уму. Если бы я был на месте Фьюри, то использовал бы против Усика тактику боя с Кличко.

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua