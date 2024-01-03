Экс-чемпион мира: «Я хочу увидеть момент, когда Усик сдастся в бою с Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери (25-4, 9 KO) сделал прогноз на бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я всегда ставил Фьюри выше Усика, и после последнего боя Усика возникло много вопросов.

Есть ли у Усика путь к победе? Конечно, он феноменальный боец. Не зря мы говорим о нем как о №3 в pound-for-pound. Он отличный боец и непростой соперник. Тайсон Фьюри не только находится на этом уровне, он еще и огромен, а также является неожиданным соперником. Мы не знаем, какая версия Фьюри появится. Но если исходить из истории, когда его припирают спиной к стене, он делает большие шаги вперед и показывает отличные выступления.

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Думаю, Тайсону осталось совсем немного, по крайней мере, еще один поединок, в котором он сможет еще раз вернуться к этому рубежу, вырвать победу и сделать это впечатляюще.

Я хочу увидеть момент, когда Усик как всегда повысит передачу и попытается победить. «Это не сработало. Я попробую это». Я хочу увидеть тот момент, когда Усик сдастся и скажет: «Я не могу победить этого парня сегодня». Для меня это будет нечто. Независимо от этого, я считаю, что Тайсон Фьюри победит в этом бою, и довольно уверенно», – сказал Алгиери.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

sport.ua