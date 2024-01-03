Отто ВАЛЛИН: «Был убежден, что Фьюри победит Джошуа. Изменил мнение»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

В конце декабря Отто Валлин проиграл Энтони Джошуа, который за пять раундов сумел остановить соперника. Шведский супертяж изменил свое мнение о британце.

«Для меня бой с Джошуа был очень тяжелым. Даже интересно, чего он может достичь с новым тренером. Я всегда думал, что Фьюри победит в поединке с Джошуа, но теперь не знаю, теперь у меня другие ощущения».

«Я изменил свое мнение после своего боя с Джошуа», — сказал Валлин.

Тайсон Фьюри в феврале проведет бой против Александра Усика за все титулы супертяжелого веса. Поединок Фьюри и Джошуа давно обсуждается, но стороны не могут договориться.

sport.ua