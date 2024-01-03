Промоутер Камбососа: «Надеюсь, скоро сможем анонсировать бой с Ломаченко»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный промоутер Лу Дибелла, который занимается делами австралийского легковеса Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO), подтвердил, что переговоры о титульном поединке против Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) находятся в активной стадии.

«Мы нацелены на потенциальный бой Ломаченко – Камбосос в 2024 году в Австралии. Надеюсь, что мы сможем договориться с Top Rank и скоро что-то анонсировать. Мы выбираем дату и место проведения боя, работаем над сделками с бойцами», – сказал ДиБелла в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Джордж Камбосос отобрал пояса легкого веса у американца Тео Лопеса, но затем проиграл дважды поединки за все 4 титула Девину Хейни из США. Ранее сообщалось, что поединок с Ломаченко может пройти ранней весной 2024 года.

sport.ua