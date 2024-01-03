Промоутер назвал условие для организации боя между Джошуа и Уайлдером

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер

Несмотря на поражение единогласным решением судей от Джозефа Паркера в конце прошлого года, американец Деонтей Уайлдер все еще может выйти в ринг против британца Энтони Джошуа.

Правда, для этого «Бронзовый бомбардировщик» должен выполнить одно условие, утверждает промоутер Фрэнк Уоррен.

«За кулисами перед боем с Паркером Уайлдер выдвинул много ультиматумов и дал много обещаний, но доказательств на ринге мы так и не увидели.

Он должен вернуться и провести еще один поединок. Конечно, это может оказаться таким же плохим выступлением, тогда для него все кончено. Думаю, ему придется провести тяжелое сражение, чтобы снова вернуться в игру», – поделился функционер с talkSPORT.

Напомним, что в тот вечер, когда «Бронзовый бомбардировщик» потерпел сенсационное поражение от Паркера, Джошуа победил нокаутом Отто Валлина.

sport.ua