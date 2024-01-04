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Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Тайсон Фьюри знает, как победить Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine

Американский тренер Джефф Мейвезер поделился мнением о самом ожидаемом поединке 2024 года между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком:

«Я все еще выбираю Фьюри как фаворита поединка против Усика. Потому что Усик — это крузер, а не супертяж, он просто набрал форму. Фьюри все еще знает, как победить его. Возможно, Тайсон был не в лучшей форме в поединке против Нганну. Из-за этого он плохо выглядел, и это вредит его репутации».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua

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