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ОФИЦИАЛЬНО. Стали известены соперник и дата следующего боя Тео Лопеса

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Официально подтвержден главный бой на шоу бокса, которое пройдет 8 февраля в Лас Вегасе. В мейн-эвенте встретятся два американца.

Теофимо Лопес (19–1, 13 KO) в поединке против Джемейна Ортиса (17–1–1, 8 KO) будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе.

Летом Теофимо объявил о завершении карьеры, но затем передумал и заявил, что готов защищать свой пояс. В предыдущем бою Тео Лопес победил британца Джоша Тейлора единогласным решением судей.

Американец Джемейн Ортис осенью 2022 года проиграл украинцу Василию Ломаченко, а затем победил мексиканца Антонио Морана.

sport.ua

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