Тренер Баколе назвал топ-тяжеловесов, которые отказались от боя с Мартином

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Билли Нельсон, тренер Мартина Баколе (20-1, 15 KO), рассказал, с кем должен сразится его клиент.

«Сейчас он входит в десятку лучших. Он номер два в одной из организаций. Так что теоретически это должны быть два лучших в четырех организациях плюс любой из чемпионов. У вас есть Усик и Фьюри, а потом должны быть следующие два в организациях [с которыми будет драться Мартин]», – заявил Нельсон.

Затем он перечислил четырех бойцов, которые отказались от поединков с его подопечным.

«Франк Санчес, который победил Джуниора Фа, оба отказались от боя с Мартином, Миллер тоже, Уайлдер тоже. Мартину Баколе предложили четыре боя, и мы сказали «да» всем из них. Не считая Уайлдера, потому что Джозеф Паркер всегда был номером один на бой с ним, остальные трое сказали «нет», – добавил тренер.

Последний раз Баколе выходил на ринг в Саудовской Аравии в октябре. Он сразился с французом Карлосом Такамом и отправил его в нокаут в течение четырех раундов.

sport.ua