Следить

Бокс

Тренер Баколе назвал топ-тяжеловесов, которые отказались от боя с Мартином

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Билли Нельсон, тренер Мартина Баколе (20-1, 15 KO), рассказал, с кем должен сразится его клиент.

«Сейчас он входит в десятку лучших. Он номер два в одной из организаций. Так что теоретически это должны быть два лучших в четырех организациях плюс любой из чемпионов. У вас есть Усик и Фьюри, а потом должны быть следующие два в организациях [с которыми будет драться Мартин]», – заявил Нельсон.

Затем он перечислил четырех бойцов, которые отказались от поединков с его подопечным.

«Франк Санчес, который победил Джуниора Фа, оба отказались от боя с Мартином, Миллер тоже, Уайлдер тоже. Мартину Баколе предложили четыре боя, и мы сказали «да» всем из них. Не считая Уайлдера, потому что Джозеф Паркер всегда был номером один на бой с ним, остальные трое сказали «нет», – добавил тренер.

Последний раз Баколе выходил на ринг в Саудовской Аравии в октябре. Он сразился с французом Карлосом Такамом и отправил его в нокаут в течение четырех раундов.

sport.ua

Категории
Комментарии

Бокс

Усик много готовится к бою с Фьюри, — Хижняк

Футбол

Как Роналду 54-й забивал. Аль-Таавун — Аль-Наср 1:4. Обзор матча и видео голов

Баскетбол

Бачили фото дитячої кімнати Леброна? Там купа постерів із найкращими спортсменами часів його дитинства

Теннис

Обзоры матчей второго игрового дня на United Cup (ВИДЕО)

Бокс

ВИДЕО. Усик вспомнил важный совет, который дал ему отец

Бокс

«Усик, давай». Дюбуа зовет украинца на бой-реванш

Баскетбол

Jordan анонсував другу іменну модель Джейсона Тейтума з красномовним забарвленням «Мамин хлопчик»

Баскетбол

Найгірша команда в історії? «Детройт» програв 28 матчів НБА поспіль – з одним з найдорожчих тренерів ліги

Баскетбол

Леброн закинув рятівну трійку в клатчі з «Вулвз», але нібито наступив на лінію. Джеймс не міг у це повірити

Футбол

«Сиэтл» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча Зимней классики НХЛ (прямой эфир)

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс