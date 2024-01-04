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Валлин сделал прогноз на бой Усик – Фьюри после поединка с Джошуа

boxing-social.com. Отто Валлин / Тайсон Фьюри и Александр Усик

33-летний шведский супертяжеловес Отто Валлин (26-2, 14 KO) высказался о предстоящем бое между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я очень уважаю Усика, особенно сейчас, после боя с Джошуа. Усик проделал очень хорошую работу с Джошуа. Это будет очень хороший бой. Я всегда говорил, что думаю, что Фьюри победит, и я собираюсь придерживаться этого мнения.

Но это бокс в тяжелом весе, никогда не знаешь, Усик очень хорош, Тайсон крут, посмотрим, я все равно выбираю Фьюри, но это будет очень хороший бой. Если Усик сможет победить Фьюри, то это будет потрясающая карьера», – сказал швед.

Отметим, что Валлин досрочно проиграл Джошуа в пятом раунде. Отто дрался с Фьюри в 2019 году, проиграв единогласным решением судей (110-118, 111-117, 112-116). Тот поединок запомнился ужасным рассечением у британца.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля.

sport.ua

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