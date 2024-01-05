Джо ДЖОЙС: «Мы точно увидим реванш Фьюри и Усика»

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Британский боксер Джо Джойс уверен, что после боя Тайсон Фьюри – Александр Усик состоится реванш, независимо от победителя противостояния:

«Это бой, который все хотят увидеть, и я думал, что он состоится гораздо раньше, но потом появился бой Фрэнсиса Нганну против Фьюри. Тайсон Фьюри выше и имеет большую дальность удара, но Усик наносит больше ударов, более искусен в стойке, поэтому это бой 50 на 50. Я не уверен, кто победит, но матч-реванш точно будет».

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Местом проведения самого ожидаемого боя последних нескольких лет станет Саудовская Аравия.

sport.ua