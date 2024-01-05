Джошуа назвал фаворита поединка Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Супертяж Энтони Джошуа, который находится не в лучших отношениях с Тайсоном Фьюри, считает, что у Александра Усика есть все шансы выиграть бой за все титулы.

«Я не знаю, кто победит. Я дрался с Усиком, он является феноменальным боксером и рядом с ним невероятная команда. Ты настолько хорош, насколько хороша твоя команда, а у него отличная команда».

«Я был с ним в ринге, я изучал его. У него будет преимущество в этом поединке. Считаю так из-за своего опыта, который я получил в боях с ним».

«Видел его умения в ринге. Я не собираюсь пропускать этот бой», — сказал Джошуа.

Поединок за все титулы пройдет 17 февраля, а в контракте есть пункт о реванше.

sport.ua