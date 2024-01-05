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Бокс

Экс-чемпион мира Джойс поделился амбициозными планами

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс (справа)

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в хэвивейте Джо Джойс рассказал, что восстановился и 8 января открывает тренировочный лагерь. Готовиться 36-летний ирландец будет к неизвестному сопернику, так как его команда продолжает поиск соперников.

«Прошло время после моего поражения от Чжана, и я смотрю вперед. Я планирую вернуться на ринг в марте для более легкого боя, а затем, если я выиграю, то проведу большие бои в тяжелом весе.

Я бы сразился с любым из них: Дэниэлем Дюбуа, Энтони Джошуа, Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером. В наши дни происходит много интересных боев, особенно с учетом того, что происходит в Саудовской Аравии. Но мне нужно освоиться, снова выиграть, а затем отправиться на большое испытание.

Официально лагерь начнется 8 января и с небольшими изменениями в команде. Я проведу лагерь в Англии, его возглавит Стив Бротон. Возможно, будет еще один тренер по физической подготовке. Думаю, в этом году у меня будет два или три боя», – заявил Джойс.

Джойс потерпел два подряд поражения от китайца Чжана Чжилея. В апреле 2023 года Джо потерял титул временного чемпиона WBO, а затем в сентябре проиграл нокаутом в реванше.

Ранее промоутер Джойса призвал боксера задуматься о завершении карьеры.

sport.ua

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