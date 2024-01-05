Экс-чемпион мира рассказал, почему бой Фьюри – Усик не состоится

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-4-1, 17 KO) не сомневается в том, что предстоящий поединок между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) не состоится, несмотря на то, что до него осталось всего шесть недель.

«Вы смотрите на такого парня, как Тайсон Фьюри, который столько раз проходил этот путь… Думаю, что бойцы доходят до момента, когда они видят перед собой самую тяжелую ночь и говорят: «Чувак, у меня было так много таких тяжелых ночей, я не собираюсь проводить такую тяжелую ночь».

Мы знаем о Тайсоне Фьюри то, что он шоумен, мы знаем о Тайсоне Фьюри то, что он любит, чтобы все было так, как он хочет или никак.

Лично мне кажется, что он не хочет больше проявлять такую энергию на боксерском ринге, и именно поэтому он взялся за Франсиса Нганну, потому что именно такие бои ему нужны. Он ищет то, что даст ему деньги, признание и ночи, ради которых ему больше не придется напряженно тренироваться», – заявил Портер.

Бой Фьюри – Усик состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее Джошуа назвал фаворита поединка Усик – Фьюри.

sport.ua