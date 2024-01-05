Хулио Сезар Чавес-младший обвинил отца в желании убить его

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулио Сезар Чавес-старший

Бывший чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший обвинил своего знаменитого отца в попытках убить его и в домашнем насилии над его матерью.

Отметим, что сейчас Хулио Сезар Чавес-младший принудительно проходит лечение от наркотической зависимости.

«Меня похитили на три года, не давали видеться с детьми. Есть люди, чьи дети умерли или находятся в тюрьме, и они ездят к ним. Мой отец — мусор, он бил мою маму. Я сбежал от всех, но они не оставляют меня в покое.

Они хотят убить меня. Мой отец убивал меня, его жена хотела отравить меня. К черту их всех, пусть платят. Пусть их сажают их в тюрьму, чтобы они знали, каково это.

Мой отец истязал мою мать, он бил ее, унижал, она травмирована, она больше не может ничего делать. Она пострадала на всю оставшуюся жизнь от того же парня, который вредит мне. Чертов громила, который говорит, что хочет мне помочь. Лучше бы он помог своей жене и дочери», – сказал Хулио Сезар Чавес-младший.

Хулио Сезар Чавес-старший – один из сильнейших боксеров рубежа 1980-1990-х годов, выиграл 107 из 115 боев на профессиональном ринге.

Хулио Сесар Чавес-младший был чемпионом мира по версии WBC в среднем весе с 2011 по 2012 годы.

sport.ua